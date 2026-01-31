Le forti piogge hanno causato il cedimento di una porzione della villetta, dove è collocata la statua del Cristo Nero, in via Europa, nei pressi della strada statale 115 all’ingresso di Siculiana. In via precauzionale il Comune ha provveduto alla chiusura immediata dell’ingresso per il paese per chi proviene dal senso di marcia Agrigento-Sciacca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti la polizia locale, la squadra di emergenza e la Protezione Civile locale, per valutare e adottare eventuali ulteriori provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

“La situazione è stata comunicata alla Protezione civile regionale ed è stato richiesto l’intervento dell’Anas per le verifiche e le eventuali criticità legate alla viabilità sulla strada Statale 115 – scrive il sindaco di Siculiana Peppe Zambito. Prudenza. Chi proviene da Agrigento è invitato a utilizzare il primo bivio di accesso al paese. Monitoriamo costantemente la situazione”.

