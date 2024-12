Hanno consegnato dei falsi attestati di formazione relativi a corsi in materia di sicurezza mai effettuati. I carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia di Licata, a conclusione di un’attività investigativa in seguito ad un controllo effettuato all’interno di un cantiere edile allestito in un quartiere di Licata, hanno denunciato quattro persone.

Si tratta di due imprenditori di 44 e 42 anni, titolari di altrettante imprese esecutrici dei lavori, per le ipotesi di reato di tentata truffa e falsità ideologica e materiale. Stesse ipotesi di reato sono contestate a un 41enne docente incaricato per la formazione sulle misure di sicurezza e a un 46eienne consulente commerciale. I corsi di formazione, come hanno verificato gli specialisti dell’Arma, non sarebbero stati mai effettuati.

Al termine dell’ispezione scattata a metà del mese di novembre ai titolari delle imprese venne elevata una multa di quasi duemila euro. Per non pagare la sanzione, nei giorni successivi, i due imprenditori hanno presentato gli attestati di formazione. Dai riscontri effettuati anche presso l’Ente formatore, deputato ai corsi, è stato rilevato che quegli attestati sono risultati essere tutti non validi e mai rilasciati, certificando una formazione mai avvenuta.

