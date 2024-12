Il capitano dell’ Akragas Paolo Grillo va alla Reggina. La decisione del giocatore – comunicano dalla Società- è stata influenzata da questa importante opportunità professionale, ma anche dalle contestazioni che una parte della tifoseria gli ha rivolto. La società, quindi, riconoscendo l’importanza della nuova sfida per il giocatore, ha scelto di assecondare la sua richiesta, augurandogli il meglio per il futuro ed esprimendo gratitudine per l’impegno e la dedizione dimostrati dal calciatore durante le due stagioni trascorse con la squadra, sottolineando le sue qualità non solo come atleta, ma anche come persona. Intanto è stato ufficializzato anche l’arrivo del giovane centrocampista Gabriele Salvia, (nella foto con il ds Giuseppe Cammarata), classe 2004. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Salvia ha maturato esperienza nelle categorie dilettantistiche, militando nel San Vito Lo Capo in Eccellenza e nel Canicattì in Serie D, dove ha realizzato sei reti. La Società lo descrive come un giocatore versatile, capace di adattarsi a diversi ruoli nella zona mediana del campo. Salvia – soiegano- si distingue per la sua visione di gioco, abilità negli inserimenti offensivi e capacità di creare occasioni per i compagni. L’atleta è già a disposizione di mister Giancarlo Favarin in vista della delicata sfida contro la Vibonese, in programma questa domenica.

