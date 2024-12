Due tredicenni, che frequentano la terza media, hanno litigato nel piazzale di una scuola secondaria di primo grado di Canicattì. L’intervento dei collaboratori scolastici e dei docenti ha scongiurato il peggio. Entrambi, con le ambulanze, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”. Nulla di grave, per fortuna, guariranno in pochi giorni.

La lite si è verificata poco prima dell’inizio delle lezioni scolastiche. Sul posto oltre alle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso sono accorsi, naturalmente, anche i genitori. Resta però il grave episodio di violenza che ha avuto come scenario un istituto scolastico. E adesso si dovrà cercare di capire e ricostruire cosa abbia innescato la zuffa. Secondo quanto ricostruito, tra i due alunni c’è stata una discussione, pare, per banalissimi motivi. Dalle parole alle vie di fatto il passo è stato breve.

