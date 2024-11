E’ stato raggirato da tre compari, che gli hanno fatto credere nell’affare della sua vita, rifilandogli per poco più di 10 mila euro cinque pietre spacciate per diamanti. Vittima un ottantenne pensionato di Ribera che è caduto, nella rete dei truffatori. L’episodio è accaduto l’altro giorno nella zona del campo sportivo. L’anziano, dopo avere consegnato la somma in denaro prelevata da casa, solo successivamente si è insospettito e ha voluto controllare il valore reale dei preziosi in una delle tante gioiellerie del posto.

Dopo la verifica, la vittima si è sentita dire che quelle cinque pietre altro non erano che delle imitazioni. Raggirato, immediatamente ha raggiunto la Tenenza dei carabinieri di Ribera ed ha denunciato i fatti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi che hanno truffato l’ottantenne. E le forze dell’ordine ancora una volta si rivolgono ai cittadini, invitandoli ad evitare di cadere in simili trappole.

L’appello è quello di avvisare sempre le forze dell’ordine, nel caso di dubbi, o sospetti su eventuali affari, proposti da sconosciuti, dove dietro spesso si nasconde una truffa.

