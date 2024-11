Agrigento si trasforma in set cinematografico, e Michele Placido annuncia un ritorno. “Ad Agrigento si può fare cinema, e torneremo qui per un anno intero a girare un altro film sulla storia di Rosario Livatino”, ha dichiarato il regista, pochi istanti fa, a margine della prima nazionale di Eterno Visionario, proiettato in un gremito Cinema Concordia. Placido, dopo aver incontrato la stampa e salutato il pubblico, ha espresso gratitudine alla città e si è complimentato con i figuranti locali, che hanno partecipato alle riprese svoltesi al Teatro Pirandello, sulla spiaggia di Realmonte e nella suggestiva cornice della Valle dei Templi.

L’evento ha visto anche la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio, interprete di Luigi Pirandello, e di Federica Luna Vincenti, che interpreta Marta Abba. La famiglia Lupo, che gestisce il Cinema Concordia, ha curato l’organizzazione della serata nei minimi dettagli. Il dibattito è stato moderato da Marco Gallo. Presenti in sala, insieme a Placido e al cast, anche numerose autorità, tra cui il prefetto Filippo Romano, il sindaco Francesco Miccichè, il presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà, l’assessore Carmelo Cantone e il direttore artistico del Teatro Pirandello, Francesco Bellomo, amico di lunga data di Placido. Tra gli ospiti figuravano anche Salvatore Prestia, direttore del Teatro Pirandello, e Giulio Cinque, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Pirandello.

Il film, Eterno Visionario, rappresenta la quindicesima regia di Placido, e offre un ritratto inedito di Pirandello, esplorandone la vita privata e i tormenti familiari, inclusi il difficile rapporto con la moglie Antonietta Portulano, l’amore proibito per Marta Abba e le relazioni con i figli Stefano, Lietta e Fausto. Protagonisti della pellicola, in uscita il 7 novembre per 01 Distribution, sono Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di Pirandello, Valeria Bruni Tedeschi nei panni della moglie Antonietta, Federica Luna Vincenti nel ruolo di Marta Abba, con Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido nei ruoli dei figli. La produzione è impreziosita dalla presenza della star internazionale Ute Lemper e dallo stesso Michele Placido, nel ruolo dell’agente Saul Colin.

Il film, liberamente ispirato al libro Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello di Matteo Collura, è frutto di una co-produzione italo-francese, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e della Regione Lazio, e sarà distribuito a livello internazionale da Pulsar Content. La fotografia è a cura di Michele D’Attanasio, le scenografie sono firmate da Tonino Zera, i costumi da Andrea Cavalletto, mentre le musiche originali sono del duo Oragravity.

