Il caro – voli è stato al centro di un incontro a Palazzo d’Orleans, a cui hanno preso parte il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Presenti anche i segretari e i capigruppo parlamentari dei partiti del centrodestra dell’Ars. La Regione Siciliana per attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi degli aerei nel periodo natalizio, dal 15 dicembre al 15 gennaio, innalzerà la percentuale di rimborso del costo dei biglietti in favore dei residenti in Sicilia.

