E’ stato trovato cadavere nella sua abitazione, Agostino Costolo, per tutti Vincenzo, 67 anni, ex poliziotto meccanico in pensione della Questura di Agrigento. La scoperta, questa mattina, in Vicolo Quartararo, nel centro storico della città dei templi. Sono stati alcuni vicini di casa a dare l’allarme al 112 non avendo sue notizie da alcuni giorni. L’ex agente viveva con il suo fedele cane che non lo ha lasciato solo fino all’ultimo. L’animale non ha fatto fatto avvicinare nessuno alla porta d’ingresso nemmeno a Fabio, l’amico e collega che la vittima considerava un vero e proprio fratello, e i soccorritori per accedere nell’appartamento hanno richiesto l’intervento dell’accalappiacani.

Da una prima ispezione cadaverica il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. Non è escluso un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Agostino Costolo per anni si è occupato dei mezzi della Polizia di Stato. Il suo ufficio era all’interno dell’ officina della caserma “Anghelone” di via Francesco Crispi, sede della sezione Volanti, dell’ufficio Immigrazione e della Polizia Stradale. In pensione da oltre quindici anni si vedeva spesso in giro per la città sempre in sella alla sua bicicletta accompagnato passo dopo passo dal suo amato cane.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp