Sono sbarcati, al molo commerciale di Lampedusa, i 68 migranti che sono stati salvati, dalla nave ong Nadir e da una motovedetta della Guardia costiera. Al porto dell’isola più grande delle Pelagie giunti anche tre cadaveri. Una donna incinta al quarto mese che stava male e un minore con gravi ustioni sono stati portati in alcuni ospedali. Il gruppo di naufraghi è composto da uomini, donne e minori, di nazionalità della Nigeria, Etiopia, Eritrea, Costa D’Avorio e Sudan. I migranti viaggiavano su un gommone di 7 metri che, al largo delle coste libiche, ha iniziato ad imbarcare acqua. Un migrante sarebbe disperso.

