Era il lontano 1972 quando frequentavano la scuola media “G. Pascoli” di Agrigento. Precisamente la III A. Ben 53 anni dopo, quei compagni di scuola si sono ritrovati per celebrare un traguardo speciale: più di mezzo secolo di ricordi, amicizie e percorsi intrecciati.

L’incontro, organizzato con entusiasmo da alcuni ex studenti, si è svolto in un clima di grande emozione, ricordando le lezioni, i docenti e le risate tra i banchi. Molti hanno raccontato le proprie esperienze di vita. La serata si è conclusa con una cena conviviale, brindisi e la promessa di non aspettare altri anni per rivedersi.

Un incontro che ha dimostrato come il tempo possa passare, ma i legami nati tra quei banchi restino un patrimonio prezioso da custodire. Questi i partecipanti alla serata: Pietro Cacciatore; Giovanni Caruana; Salvatore Catania; Pasquale Latino; Calogero Piazza; Silvio Plicato; Flavio Rosso; Lucio Sammaritano; Salvatore Scipione e Giuseppe Tedesco.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp