La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta contro ignoti sulla morte di Damiano Petitto, il giardiniere di 43 anni di Canicattì trovato senza vita in contrada Calici, ipotizzando la morte come conseguenza di un altro reato. Al momento non ci sono indagati e l’ipotesi investigativa non implica che sia stato accertato un reato.

Il canicattinese era scomparso nel pomeriggio di sabato 29 agosto ed è stato trovato morto la mattina successiva, senza scarpe e a circa un chilometro dalla sua automobile. Il primo esame esterno non ha consentito di stabilire con certezza le cause del decesso. Il fascicolo è coordinato dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna.

E’ stato conferito l’incarico al medico legale Alberto Alongi, di eseguire l’autopsia all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’esame dovrà chiarire causa e momento della morte e fornire elementi per stabilire se altre persone possano avere avuto un ruolo nel decesso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp