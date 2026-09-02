Il Cinema Ammare sbarca a Venezia, all’83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Il caso di successo creato da Marco Gallo e Fabio Speranza, dopo aver riempito le spiagge siciliane durante l’estate, verrà raccontato all’interno di un talk organizzato da FCS, il coordinamento dei festival del cinema di Sicilia, l’8 settembre alle 18:45, in uno spazio dedicato. L’incontro arriva dopo una stagione da record che ha visto 21 proiezioni, dai classici per bambini fino ai film cult, nelle diverse spiagge della Sicilia, dalla sabbia dove è nato tutto, quella del Lido Rossello di Realmonte, fino a Lampedusa, dalla cantina di Mandrarossa fino alla spiaggia libera di San Vito Lo Capo, passando per Ribera.

Centinaia di persone hanno assistito alle serate, sempre gratuite, sulle più belle spiagge siciliane, condividendo con altri un rito collettivo diventato ormai un evento da non perdere, seguito da visitatori locali e turisti.

“Il festival di Venezia è il coronamento di un percorso che è cresciuto anno dopo anno fino a raggiungere, alla sua quarta stagione, una dimensione itinerante – dicono gli organizzatori – noi abbiamo deciso di unire intrattenimento alla proiezione di grandi film: chi arriva alle date del Cinema Ammare non si aspetta solo il film ma una serata evento da vivere con tutta la famiglia o con gli amici, condita con intrattenimento e musica, con un occhio sempre attento all’educazione ambientale e alla valorizzazione dei luoghi”. Appena finita la stagione 2026, i due organizzatori stanno già lavorando all’estate 2027, ricca di novità, tra cui anche il Cinema Ammare Film Festival, una rassegna dedicata a cortometraggi, documentari e corti d’animazione.

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