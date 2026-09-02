Avvicinata da due balordi mentre stava percorrendo un tratto di strada per fare ritorno a casa e, sotto la minaccia di un coltello, è stata costretta a consegnare circa 500 euro che aveva nella borsa.

E’ successo ieri a Favara, dove una pensionata è stata vittima di una rapina in pieno centro, nei pressi della sua abitazione in via Matteotti.

I due malviventi poi sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, che hanno avviato le indagini. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e raccogliendo eventuali elementi utili per identificare i responsabili.

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