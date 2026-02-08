Un 62enne di Agrigento è morto nel sonno probabilmente per un malore e il suo cane lo ha prima vegliato e poi cominciato ad abbaiare dando l’allarme. È successo in una casa del centro storico di Agrigento. Intorno dell’ora di pranzo, l’animale ha cominciato ad abbaiare sempre più forte e in maniera insistente.

I vicini di casa, non vedendolo uscire, si sono chiesti il perché. A quel punto hanno avvertito il 112. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, intervenuti sul posto insieme con i vigili del fuoco, entrati nell’abitazione hanno trovato l’uomo a letto privo di vita.

L’animale, intrappolato in casa, ha visto morire il suo padrone e gli è rimasto accanto per tutto quel tempo, fino a quando qualcuno finalmente ha aperto la porta. Il 62enne, dall’ispezione cadavere del medico legale, sarebbe stato stroncato da un improvviso malore.

