E’ passato un mese da quando Toby, simil Yorkshire grigio argentato, si è smarrito a Villaggio Mosè. Era la mattinata del 7 gennaio: da allora di lui non si hanno più notizie. Il cane è sterilizzato, ha microchip e indossava, al momento della scomparsa, un collare rosso.

E’ anziano e malato ed ha bisogno di medicine. Per avvistamenti chiamare 3450875282. “Se conoscete qualcuno che può averlo trovato chiamate”. È prevista una ricompensa a chi lo ritroverà.

