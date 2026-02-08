Gelbison – Castrum Favara 2-0. Brutto stop del Castrum Favara allo stadio “Giordano” di Castelnuovo Cilento superato 2-0 dal Gelbison. Buon primo tempo dei ragazzi di mister Pietro Infantino. La formazione gialloblu pericolosa in alcune occasioni al 7’con Etchegoyen e al 38′ con un’azione veloce sull’asse Piazza-Varela. Il primo tempo si chiude a reti bianche.

Nella ripresa al 70′ l’ occasione più ghiotta è del Favara con un gran tiro dalla distanza di Tripicchio che timbra la traversa. L’equilibrio si spezza al 73′.Gol mancato gol subito con Ferreira che di testa batte Di Silvestro su cross di Kosovan. Al minuto 80 il raddoppio di Liorni con un gran tiro da fuori area che batte un incolpevole Di Silvestro.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 23° giornata: Gelbison – Castrum Favara 2-0; Ragusa – Reggina 0-1; Vibonese – Nissa 0-1; Vigor Lamezia – Paternò 6-0; Athletic Club Palermo – Milazzo 1-0; Messina – Enna 2-5; Nuova Igea Virtus – Città Di Gela 3-0; Sancataldese – Città Di Acireale 1-1; Savoia – Sambiase 2-1.

Classifica serie D – girone I: Nuova Igea Virtus 45, Athletic Club Palermo 44, Reggina e Savoia 43, Nissa 42, Milazzo 35, Città Di Gela (-1) e Gelbison 33, Sambiese 32, Vigor Lamezia 31, Enna 27, Vibonese 26, Sancataldese 23, Messina (-14) e Ragusa 21, Città Di Acireale e Castrum Favara 20, Paternò 11.

