Trovato morto in casa: nessuno aveva più sue notizie da ore

I conoscenti hanno chiamato il 112 perché non aveva più notizie da ieri. Quando i vigili del fuoco di Canicattì, e i carabinieri della Stazione di Racalmuto sono entrati in casa, la drammatica notizia: l’uomo era morto. Un ultrasessantenne di Racalmuto è stato trovato cadavere, all’interno della sua camera da letto, in uno stabile di viale Rosario Livatino. I sanitari del 118 hanno constatato l’avvenuto decesso. L’uomo soffriva di diverse patologie ed è deceduto, durante la notte, per cause naturali.