Aica, Mareamico non farà più parte della Consulta delle Associazioni

Mareamico Agrigento non farà più parte della Consulta delle Associazioni, istituita all’interno dell’AICA. L’associazione, in una nota, dice che “continuerà a occuparsi di tutela dell’ambiente, di depurazione, di sistema fognario, ma non ritiene di continuare a farne parte. Abbiamo atteso invano che lo strumento statutario- continua- attivo già da alcuni mesi e teoricamente molto importante per la tutela dell’utenza del servizio idrico, dei cittadini e dell’ambiente, divenisse operativo nei termini in cui è stato concepito. E invece, l’inconsistenza, oggettiva e assoluta, della Consulta, si traduce in un vantaggio pressoché nullo per gli utenti e, di conseguenza, in una inutile perdita di tempo, a esclusivo vantaggio di chi cerca una propria visibilità personale, spesso troppo distante dagli interessi collettivi. Nell’augurare buon lavoro ad AICA, ci sentiamo di suggerire, ai suoi vertici politici e tecnici, una maggiore e puntuale attenzione rispetto alle legittime istanze e aspettative dei cittadini. E’ di comune constatazione che il servizio idrico e fognario/depurativo, è clamorosamente peggiorato in questo anno e mezzo di attività. Mareamico- conclude l’associazione- dal canto suo, continuerà a occuparsi dei temi ambientali, come ha sempre fatto”.