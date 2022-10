Movida: “divertimento sì, ma anche decoro e sicurezza”. Locali chiusi all’una e più controlli

La necessità di svagare è legittima, non va recriminata, ma nello stesso tempo va monitorata e controllata. I locali del centro città, ad Agrigento, chiuderanno all’una di notte e disposta anche un’intensificazione dei servizi di controllo da parte delle forze dell’ordine. Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito per discutere su ciò che accede ogni fine settimana: risse, alcol, sosta selvaggia, disordini, rifiuti ovunque. Con i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, del Sindaco di Agrigento, dell’Assessore al Turismo e dei Comandanti della Polizia municipale e del Libero Consorzio di Agrigento, nel corso della riunione, su proposta del Prefetto, Cocciufa, e per concorde volontà di tutti i presenti, è stata decisa una sensibile intensificazione dei controlli dei locali e delle vie del centro cittadino già a partire dal prossimo fine

settimana. “Il dispositivo di controllo interforze che sarà espletato congiuntamente dalle Forze di Polizia e si concentrerà anche sul rispetto delle norme da parte dei titolari dei locali pubblici e degli stessi frequentatori, sarà supportato da personale della Polizia Municipale e della polizia provinciale- fa sapere il comitato-. Una particolare attenzione sarà riservata al fenomeno della “sosta selvaggia” in relazione al quale verranno elevate le previste contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada, prioritariamente per scongiurare situazioni di emergenza in caso di interventi sanitari urgenti e garantire il diritto ai diversamente abili di utilizzare gli stalli loro riservati sistematicamente occupati da autovetture non autorizzate.”