Un ottantenne è stato trovato senza vita in una casa di riposo in territorio di Santo Stefano Quisquina. Come hanno accertato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo di rito e le indagini, L’anziano si è suicidato. Per soccorrere l’uomo, sul posto è accorso il personale sanitario del 118, ma purtroppo non c’era già più nulla da fare. Considerate le modalità del ritrovamento, le cause del decesso sono da attribuire ad un gesto estremo volontario sembrerebbe riconducibile ad un grave stato di depressione cui versava da tempo.

