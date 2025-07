Un testo complicato ma immortale, quello curato e portato in scena al Teatro dell’Efebo da Daniele Salvo su testo di Luigi Raimo. “Ovidio il poeta relegato. Metamorfosi dell’esilio”, con il grande Ugo Pagliai ben supportato dalle performances dello stesso Daniele Salvo, Barbara Capucci e Tommaso Garrè, resiste al tempo e rende una dimensione cruda, quasi disperata, di Ovidio costretto all’esilio pur senza colpe ma capace di rendere vive come non mai le storie del suo capolavoro.

Sorprende sempre la statura artistica di Ugo Pagliai, a dispetto dei suoi 87 anni, intenso, a tratti tonante e commovente in tutta la grandezza di una carriera che in oltre 60 anni lo ha consacrato come uno dei grandi interpreti del teatro, senza dimenticare il segno lasciato negli sceneggiati televisivi e nel cinema. Commovente, alla fine della serata, il ricordo di Paola Gassman, compagna anche nella vita di Ugo Pagliai, scomparsa lo scorso anno, e che proprio ad Agrigento nel 2022 prese parte alla prima nazionale di questo spettacolo.

Soddisfatto il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino per il riscontro positivo da parte del pubblico della rassegna del Teatro Classico, che continuerà a fornire anche nei prossimi spettacoli piacevoli occasioni di intrattenimento per cittadini e turisti. Il prossimo appuntamento, in programma il 31 luglio alle ore 21, vedrà al Teatro dell’Efebo la presenza di un altro attore molto conosciuto dal pubblico, ovvero Emilio Solfrizzi, che porterà in scena il suo “Anfitrione di Plauto”.

I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

