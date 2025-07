Ignoti ladri hanno rubato una Fiat Panda che si trovava parcheggiata in via XXV Aprile ad Agrigento. E’ successo, alcuni giorni fa, nelle ore notturne. L’utilitaria è di proprietà di un’impresa. L’amministratore della società, dopo l’amara scoperta, ha presentato denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto, ai carabinieri della Stazione di Agrigento. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire ai ladri e tentare di recuperare la vettura.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp