Il cadavere di un cinquantacinquenne licatese è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via San Francesco di Paola, nel quartiere Marina a Licata. L’uomo è stato trovato privo di vita nel bagno di casa.

Secondo una prima ispezione cadaverica l’uomo sarebbe morto per cause naturali. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Licata ed il personale sanitario del 118.

La Procura di Agrigento, con il sostituto procuratore di turno che si è recato sul posto, ha disposto l’autopsia sulla salma. Sarà, dunque, l’esame autoptico a chiarire le cause del decesso dell’uomo. Dalla prima ricostruzione il licatese era ospite di una comunità alloggio di Naro da dove si era allontanato da alcuni giorni.

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