C’è anche un’azienda siciliana tra quelle chiamate a rappresentare le nuove frontiere dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie per fornire supporto ai militari nella gestione di eventi complessi, come in caso di calamità o di emergenze di tipo chimico o batteriologico. Si tratta di una società agrigentina la Medical Cloud, dell’ingegnere Ivano Midulla, tra le realtà che partecipano al trentaseiesimo convegno italiano di medicina aeronautica e spaziale che si sta svolgendo al PoE sanitario del III stormo dell’Aeronautica militare di Villafranca di Verona.

Un evento di grandissimo prestigio nel contesto del quale l’azienda ha presentato la propria piattaforma per il monitoraggio medico degli operatori sul campo, che sfrutta un normale smartwatch a cui vengono collegati un innovativo sensore toracico, una bodycam e un sistema di IA per trasferire ai soccorsi la situazione dello scenario in tempo reale. Un’infrastruttura che permetterà, in caso di emergenza, di rendere più semplici, sicure ed efficaci le operazioni di supporto sul campo, salvando vite umane.

Durante il convegno è stato inoltre presentato “Argo”, un robot quadrupede – fornito dall’azienda siciliana Idea Srl, ma programmato sempre dalla Medical Cloud -, dotato di un sistema di IA e che potrà essere utilizzato sempre in contesti di emergenza. La sua funzione sarà quella di ispezionare i luoghi a rischio o in cui sono presenti soggetti potenzialmente infetti: il robot si può muovere in autonomia e trasmettere i dati alla control room, anch’essa progettata dalla società agrigentina, dove i militari dell’Aeronautica possono programmare i necessari interventi in piena sicurezza.

Durante il convegno si è anche svolta un’esercitazione con il nucleo antincendio dell’Aeronautica per monitorare le sessioni di addestramento dei militari in condizioni di stress termico, fisico e psicologico, con acquisizione dei battiti, della temperatura dell’epidermide e della respirazione.

“Per noi della Medical Cloud – spiega l’ingegnere Midulla – si tratta di un grande onore e di una grande sfida poter progettare sistemi sempre più avanzati in ambito medicale e di gestione delle emergenze per conto di una istituzione quale è l’Aeronautica militare italiana. Questo perché sappiamo che ogni miglioria tecnologica, ogni nuova idea, ha come diretta conseguenza il rendere più sicuro il lavoro svolto dai servitori dello Stato, ma che sono impiegate con successo già oggi dalla nostra società in ambito ospedaliero”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp