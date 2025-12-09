Un trentottenne canicattinese, Calogero Scaglione, sposato con figli, è morto in via Diaz, all’interno di un deposito di rifiuti speciali, nella zona del mercato ortofrutticolo. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri della Stazione di Canicattì, intervenuti sul posto avrebbero trovato il corpo dell’uomo incastrato tra le lamiere di due mezzi. Sarebbe rimasto schiacciato tra due furgoni.

Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Gli investigatori dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e verificati le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sul luogo della tragedia è accorso anche il personale sanitario del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. È stato disposto anche il sequestro dei veicoli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp