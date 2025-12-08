Prevenzione e sport sono un connubio perfetto. Ne è prova la splendida giornata di screening&calcetto svoltasi in occasione della ricorrenza dell’Immacolata presso il Centro sportivo “Ponte di ferro” di Porto Empedocle. Durante la mattinata, in concomitanza con il “VII torneo dell’Immacolata”, l’equipe del Centro Gestionale Screening dell’Asp di Agrigento ha allestito un presidio a ridosso dei campetti dove si svolgevano gli incontri sportivi, Qui alle famiglie dei giovani calciatori sono stati forniti utili consigli di prevenzione ed effettuare le prenotazioni per gli screening oncologici offerti gratuitamente dall’Asp. Presente anche un presidio Airc.

