La piccola sta bene e aspetta ora solo di conoscere il suo destino. Una triste vicenda dal contesto familiare disagiato. Una donna, residente in un’altra provincia siciliana, ha lasciato l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove ha partorito con il parto cesareo, lasciando la figlioletta alle cure del personale sanitario. Quando, dopo diverse ore dopo, è tornata sui suoi passi, appena entrata in reparto ha trovato la polizia.

I poliziotti della Questura, allertati dai medici del nosocomio, erano infatti accorsi immediatamente. Cosa ne sarà di madre e figlia, adesso, è al vaglio dei Servizi sociali. Non è chiaro se alla giovane donna, verrà tolta la neonata o se entrambe verranno sistemate in una casa famiglia. La ragazza, dopo essere tornata in ospedale, per riprendere la bambina, è stata colta da un malessere ed è stata nuovamente ricoverata.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp