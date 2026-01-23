Trovato con una pistola “scacciacani” modificata e resa funzionante. Un 28enne di Menfi, Francesco Sabella, è stato arrestato dai carabinieri, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Marsala.

Il giovane, indagato per truffa e spendita di monete false, durante una perquisizione domiciliare condotta dai militari di Petrosino, Menfi e del Reparto Territoriale di Sciacca, è stato trovato in possesso dell’arma che aveva nascosto all’interno di un forno collocato sul balcone dell’abitazione.

Rinvenute anche 23 banconote da 100 euro contraffatte e 17 munizioni calibro 7,65, sei delle quali già inserite nel caricatore della pistola. Il gip del tribunale di Sciacca, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

