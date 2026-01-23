Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 85-A Grotte-Scintilia e 51 Grotte-Comitini. Stamani infatti è stato firmato il contratto tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e l’impresa San Domenico SrL con sede a Mussomeli (Cl), aggiudicataria dell’appalto per un importo contrattuale di 1.915.671,91 euro più Iva (ribasso del 32,2277%).

I lavori sono stati progettati dallo staff tecnico del Libero Consorzio di Agrigento, e dovranno essere eseguiti entro 547 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori. Previsti rimozione di cedimenti e frane, posa di gabbionate a sostegno di alcuni punti della sede stradale e drenaggio delle acque meteoriche superficiali, collocamento di nuova segnaletica e bitumatura dei tracciati.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione.

