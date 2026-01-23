Compie un passo in avanti importante il progetto dell’aeroporto di Agrigento, nel quale assume un ruolo determinante il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, presieduto da Giuseppe Pendolino.

Nel corso dell’incontro che si è svolto a Roma tra la delegazione del Libero Consorzio, guidata dal dirigente Michelangelo Di Carlo, e i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati analizzati nel dettaglio i punti del progetto per i quali il MIT aveva formalmente richiesto alcune integrazioni.

L’attenzione si è concentrata in particolare sul business plan, elaborato da KPMG, chiamato a dimostrare la sostenibilità economica dello scalo, e su una serie di approfondimenti tecnici relativi alla realizzazione dell’infrastruttura. Tra questi anche gli aspetti ambientali e idrogeologici, sviluppati dalla società Idrogeo.

Tutti gli elaborati presentati, secondo una prima valutazione, hanno ottenuto un riscontro positivo. Il MIT si riserverà ora di esprimere una valutazione definitiva sugli atti trasmessi, passaggio fondamentale per il prosieguo dell’iter.

A sottolineare l’importanza del momento è il presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino:

“Abbiamo prodotto un notevole sforzo per completare un iter tecnico-amministrativo già avviato in precedenza, per il quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dal mio insediamento, ha stanziato risorse importanti. Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro – associazioni e istituzioni – che hanno contribuito alla ripresa del progetto. Rivolgo infine un appello alla politica affinché si impegni con decisione per l’inserimento dell’Aeroporto di Agrigento nel Piano nazionale degli aeroporti”.

Un passaggio che rafforza il percorso verso il riconoscimento nazionale del progetto e che segna un ulteriore avanzamento concreto per una infrastruttura considerata strategica per lo sviluppo del territorio agrigentino.

