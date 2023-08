E’ stato trovato in possesso un fucile monocolpo, calibro 9, di marca Beretta. Arma illegalmente detenuta e pronta all’uso. Un pescatore, settantaseienne, di Agrigento, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere del reato di detenzione abusiva di armi. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè, unitamente ai loro colleghi del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, nell’ambito dei servizi di prevenzione volti a garantire la sicurezza pubblica, e a debellare il fenomeno diffuso in tutto l’Agrigentino del possesso illecito di armi e munizionamento. Il blitz, che ha portato all’ultimo successo investigativo, con relativo sequestro, è scaturito da una perquisizione nell’abitazione di proprietà dell’agrigentino. Da lì a poco la scoperta del fucile.