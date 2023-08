Ha appiccato il fuoco ad un terreno ricoperto di erba secca a poche decine di metri da alcune palazzine nel quartiere di Fontanelle, ma non ha fatto in tempo ad allontanarsi. Si tratta di una donna fermata dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. La tempestività dell’intervento della polizia ha consentito ai vigili del fuoco di circoscrivere le fiamme e ad evitare che le stesse si propagassero alle proprietà private.

A finire nei guai una quarantenne domiciliata ad Agrigento. E’ stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di incendio doloso. Un reato grave punito con la reclusione da tre a sette anni. Un colpo grosso quello messo a segno dalla polizia di Stato nel contrasto e lotta agli incendi dolosi, che in questa caldissima estate hanno portato alla devastazione anche di aree di pregio.

E dopo gli ultimi vasti roghi che, hanno interessato aree boschive e rurali in diverse zone della provincia agrigentina, i poliziotti sotto le direttive del questore Emanuele Ricifari hanno ulteriormente intensificato i pattugliamenti.