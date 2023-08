Un incendio di natura incerta ha danneggiato un magazzino, adibito a fienile, all’interno di un’azienda zootecnica, in contrada “Gulfa” nelle campagne di Santa Margherita di Belìce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e tre squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Sciacca e Santa Margherita di Belìce. L’opera dei pompieri, tempestiva e provvidenziale, ha evitato il peggio e i danni sono stati limitati alle balle di fieno.

Il fabbricato appartiene ad una coppia di coniugi. Al momento sono in corso indagini, al fine di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto. La segnalazione del magazzino in fiamme è giunta al 112 nel corso delle ore notturne. In breve tempo nella zona sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco. La Procura della Repubblica di Sciacca, notiziata dai militari dell’Arma, ha aperto un’indagine per fare piena luce sull’evento.