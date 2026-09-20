Sorpreso con quasi 10 grammi di cocaina. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato un ventenne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un posto di controllo nei pressi del quartiere “Bronx”, hanno intimato l’alt al giovane che si trovava alla guida di un motociclo.

Il nervosismo del centauro ha immediatamente fatto scattare più di un dubbio ai militari dell’Arma che hanno eseguito una perquisizione veicolare e personale. Il controllo ha permesso di trovare quasi 10 grammi di cocaina. Il giovane è stato denunciato mentre proseguono le indagini per risalire al canale di approvvigionamento della droga.

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