Gli agenti della polizia locale di Agrigento, dal primo gennaio al 31 agosto dell’anno in corso, hanno fatto una “raffica” di controlli sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. Complessivamente sono state elevate 72 contravvenzioni per il mancato rispetto della normativa sull’utilizzo del dispositivo di protezione individuale.
Tutti quanti, oltre alla sanzione, hanno subito la decurtazione di 5 punti dalla patente. Se l’infrazione dovesse essere ripetuta per almeno due volte in due anni, alla seconda consegue anche la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
L’obiettivo prefissato della polizia locale di Agrigento è stato non solo quello di sanzionare un illecito amministrativo, che mette in pericolo la sicurezza delle persone sui veicoli a motore, ma anche quello di esercitare una forte azione di prevenzione.
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