Trovato in possesso di droga: studente finisce nei guai

Trovato in possesso di 7,5 grammi di hashish, suddivisi in nove dosi. Uno studente diciannovenne di Santa Elisabetta è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sono stati i carabinieri della Stazione di Raffadali a fermare per un controllo l’autovettura sulla quale, in via Nazionale, durante la notte, viaggiavano una diciottenne di Santa Elisabetta che si trovava alla guida, e il diciannovenne. E’ scattata una perquisizione, e il ragazzo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente già pronta per lo smercio.