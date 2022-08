Rapina in banca con mazze e piede di porco, ma il colpo fallisce

Tre malviventi, con il volto coperto da mascherine antiCovid e caschi, e con in mano delle mazze e un piede di porco, hanno fatto irruzione all’interno della banca “Intesa” di via Kennedy, a Favara, e si sono impossessati di tre cassette metalliche, per poi fuggire a bordo di due ciclomotori.

Ma il colpo è fallito. All’interno delle tre cassette c’erano appena 69 euro in monete.

La rapina è stata messa a segno alle 13,45 circa di venerdì. Dell’attività investigativa, per provare ad identificare i tre banditi, si stanno occupando i carabinieri della Tenenza cittadina. Come primo passaggio i militari dell’Arma avrebbero già acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza.