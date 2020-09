Trovato in possesso di droga nei luoghi della movida, denunciato giovane

Durante i controlli di domenica, il personale della squadra Mobile della Questura di Agrigento, ha denunciato un giovane, trovato in possesso di alcune dosi di droga, pronte per lo spaccio. Pertanto è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di detenzione ai fini di spaccio, e anche resistenza a Pubblico ufficiale.

Tutto quanto nei pressi di piazza San Francesco, nel centro storico di Agrigento, precisamente a pochi passi dai luoghi della “movida”. Il soggetto è stato notato, e dai movimenti e dagli atteggiamenti, sembrava pronto ad effettuare una o più cessioni di sostanza stupefacente.

In effetti, una volta fermato, dalla perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato nelle tasche del giovane alcune dosi di droga, pronte per essere vendute.