Da ANTARES RENT A PARMA il Noleggio di auto usate a lungo termine è diventato realtà.

Di cosa si tratta il Noleggio a Lungo Termine Auto Usate?

È la nuovissima formula che unisce i VANTAGGI DEL NOLEGGIO alla CONVENIENZA DELL’USATO di auto recenti e con pochissima strada. Tutte le vetture in offerta sono state sottoposte a controlli accurati sulla meccanica e sono disponibili in pronta consegna (sempre salvo disponibilità). Il RISPARMI FINO AL 30% rispetto ad un Noleggio Tradizionale è il vero punto di forza, ma come in quest’ultimo hai inclusi bollo, copertura RCA, assicurazione (furto e incendio), manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’usato che Antares Rent propone è COME NUOVO:

Pochi chilometri

di recente immatricolazione

dispongono di manutenzione in regola

Vantaggi del Noleggio a Lungo Termine Auto Usate

Ecco una lista sintetica dei più importanti vantaggi :

CONVENIENZA – Risparmio fino al 30 % nel canone di rispetto ad un Noleggio Tradizionale

CANONE ALL INCLUSIVE – Comprende tutti i servizi di cui l’auto necessita. Ad esempio: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria – RCA Auto – Bollo – Assicurazione furto e incendio – Kasko

NESSUN INVESTIMENTO e PICCOLE RATE MENSILI – Il piano è costruito su misura delle esigenze e del budget dell’utilizzatore

POSSIBILITÀ DI ANTICIPO ZERO – Possibilità di non aver nessun anticipo o di usare la tua auto come rata iniziale per abbassare il canone mensile

DETRAIBILITÀ IVA fino al 100%

A CHI CONVIENE IL NOLEGGIO AUTO USATE

Una delle cose più importanti è capire “a chi conviene? Può convenire anche a me?”

Partiamo col dire che il Noleggio a Lungo Termine Auto Usate (semi-nuove) conviene proprio a tutti. Sia che tu sia un privato o un libero professionista, una P.IVA o un’azienda.

Altri motivi di interesse sono:

Veicoli con disponibilità in pronta consegna .

Interessante per chi cerca un veicolo di classe superiore mantenendo una rata contenuta .

per il tuo primo noleggio , in quanto si riesce ad avere un canone più basso ma mantenendo i vantaggi fiscali e termini di comodità del noleggio

per la tua seconda auto , soluzione ideale grazie al canone scontato e alla sicurezza dei controlli sulle auto

Antares Rent è l’UNICO che può fornirti questa tipologia di Noleggio a Lungo Termine. Che aspetti a richiedere maggiori informazioni?