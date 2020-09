Coronavirus in Sicilia, 102 nuovi casi (1 ad Agrigento) e un altro decesso

Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute in Sicilia ci sono stati altri 102 contagiati, a fronte di 2.414 tamponi effettuati. C’è purtroppo un’altra vittima. I dati sono aggiornati alle ore 15 di oggi, lunedì 28 settembre.

I 102 nuovi casi così distribuiti per provincia: 62 a Palermo, 12 a Catania, 11 a Caltanissetta, 11 a Ragusa, 5 a Trapani, 1 ad Agrigento, 1 a Messina, 1 a Enna, e 1 a Siracusa.

Sono 294 le persone ricoverate in ospedale con sintomi, 15 in terapia intensiva, e 2.434 in isolamento domiciliare. Sono 6.785 i casi totali di Coronavirus nell’Isola dall’inizio della pandemia.

Il bilancio delle ultime 24 ore parla anche di un altro morto, e il numero complessivo delle vittime per Covid, in Sicilia è salito a 309.