Blitz antidroga a Favara. Un ventottenne di Agrigento, A.S., è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agrigento con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Una prima perquisizione personale dei militari dell’Arma ha permesso di rinvenire addosso al giovane 3 grammi di cocaina e quasi 7 mila euro in contanti occultati in un sacchetto di cellophane. Una successiva perquisizione in casa del ventisettenne ha permesso ai carabinieri di trovare altra droga.

Quasi cento grammi di hashish in parte già suddivisi in dosi e mezzo chilo di marijuana e tre coltelli. Dopo le formalità di rito l’indagato, che ha nominato quali difensori gli avvocati Stefania Ferrante e Salvatore Pennica, è stato arrestato e posto ai domiciliari. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Alessia Battaglia. Il ragazzo è comparso davanti il gip quest’oggi per la convalida del provvedimento.