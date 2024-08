Alessandro Accurso Tagano Direttore artistico di Athena Festival al Femminile Il Mercante di Libri

È tutto pronto per il ritorno dell’Athena Festival al Femminile, che si terrà oggi e domani, 30 e 31 agosto 2024, ad Agrigento. L’evento, giunto alla sua terza edizione, offre due serate ricche di incontri e approfondimenti con alcune delle voci più influenti della letteratura italiana contemporanea. Il festival si svolgerà nella suggestiva cornice del Chiostro del Museo Archeologico Pietro Griffo, trasformandosi in un punto di riferimento per gli appassionati di cultura e narrativa.

Il Programma del Festival:

30 agosto: La serata inaugurale sarà animata da Aurora Tamigio, recente vincitrice del Premio Bancarella 2024 con il suo romanzo “Il Cognome delle Donne”. Accanto a lei, Federica Bosco, autrice di grande successo, conosciuta per le sue opere che hanno venduto oltre 3 milioni di copie in Italia, presenterà alcuni dei suoi libri più amati.

31 agosto: La seconda serata vedrà come protagonista Federica De Paolis, vincitrice del Premio DeaPlaneta 2021, che presenterà il suo libro finalista al Premio Viareggio. Seguirà l'intervento di Simona Lo Iacono, magistrato e scrittrice siciliana, che parlerà del suo nuovo lavoro intitolato "Virdimura".

Uno dei momenti più attesi del festival sarà l’assegnazione del Premio Speciale “Athena Michela Murgia” a Simona Sparaco. L’autrice riceverà un omaggio speciale in ceramica, realizzato dall’artista Sikelia Art. Ospite d’onore della seconda serata sarà il noto giornalista e scrittore Massimo Gramellini, che offrirà il suo prezioso contributo per concludere l’evento.

Le serate saranno presentate da Patrizia Cesari e Paola Gaglio, con letture a cura di Maria Concetta De Marco.

L’appuntamento è fissato per le ore 18:45 di entrambe le giornate. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

L’Athena Festival al Femminile è organizzato dalla Libreria Il Mercante di Libri, di Alessandro Accurso Tagano, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, confermando il suo ruolo come punto di riferimento per la promozione della cultura letteraria.