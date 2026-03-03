Un mese e mezzo fa era stato arrestato dai poliziotti della sezione Volanti di Agrigento perché trovato con quasi un chilo e mezzo di cocaina, 300 grammi di hashish e una somma in denaro, e dopo alcuni giorni trascorsi in carcere, gli erano stati concessi i domiciliari. Adesso è tornato in cella. Un quarantaseienne disoccupato di Racalmuto è stato nuovamente arrestato, questa volta, dal personale della Squadra Mobile della Questura.

Nel corso di una perquisizione domiciliare mirata in casa dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa, un panetto di hashish e un bilancino di precisione. Tutto è stato posto sotto sequestro. Il racalmutese deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di detenzione illegale di arma clandestina.

L’arma verrà sottoposta ad accertamenti per cercare di tracciarne la provenienza, ma anche l’eventuale utilizzo in episodi delinquenziali. L’arresto è stato già convalidato dal gip del Tribunale di Agrigento. A margine dell’udienza nei confronti dell’indagato è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

