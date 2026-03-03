Un incendio ha ridotto a carcassa carbonizzata uno scooter parcheggiato in una stradina a poche decine di metri dalle vie Salvatore Allende e via Lido, non lontano dal mare di Sciacca. Le cause sono in corso di accertamento. Le fiamme hanno avvolto il mezzo a due ruote di proprietà di un commerciante saccense cinquantacinquenne.

L’allarme è stato dato nella notte tra domenica e ieri, da alcuni residenti della zona. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, i quali idranti alla mano hanno spento il rogo. Ad occuparsi delle indagini carabinieri della Compagnia di Sciacca, unitamente ai loro colleghi della Stazione cittadina.

Nel corso del sopralluogo non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile né bottiglie né inneschi generalmente utilizzati per appiccare gli incendi.

