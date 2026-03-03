Racconta gli ultimi 25 anni di storia dell’Architettura italiana tracciandone lo stato di salute anche alla luce della concorrenza con i progettisti stranieri. È il libro del critico e storico di Architettura contemporanea Luigi Prestinenza Puglisi, dal titolo “La storia dell’Architettura italiana dal 2000 a oggi”, presentato ieri pomeriggio a Casa Sanfilippo, durante un colloquio con l’Autore che ha messo a nudo l’evoluzione dell’Architettura e ha acceso un focus sul rapporto tra i professionisti e il mondo accademico. “Il libro – racconta l’Autore – narra la storia dell’Architettura italiana degli ultimi 25 anni ed è un resoconto di uno stato di salute straordinario della nostra Architettura che, dopo essere entrata in un periodo di crisi dettato dall’avvento di archistar e progettisti stranieri, ha compreso come controbattere, sviluppare una linea propria e come rendersi scevra da problemi, inibizioni o difetti di sorta”.

Nella sala gremita di architetti, e non solo, i lavori sono stati aperti da Rino La Mendola, presidente dell’Ordine degli architetti, che ha sottolineato come “l’Autore sia riuscito a elaborare un’attenta analisi non solo delle opere e dei protagonisti dell’Architettura contemporanea italiana ma anche del contesto culturale in cui le opere sono state concepite. È interessante leggere tra le righe del libro l’evoluzione dell’Architettura contemporanea, del rapporto tra questa e il mondo accademico alla luce della costante crescita del digitale, del web, dei social, … che di fatto hanno rotto i vecchi equilibri. Oggi, infatti, l’Architettura di élite non è riservata soltanto agli accademici ma è aperta anche ai liberi professionisti che capitalizzano nel migliore dei modi il web e i social. L’incontro con Luigi Prestinenza Puglisi – conclude La Mendola – è un’occasione per analizzare questa evoluzione dell’Architettura e promuoverne l’alto valore culturale e sociale”.

I lavori sono stati suddivisi in due sessioni: durante la prima sessione, l’Autore ha conversato con Maurizio Oddo, professore di Progettazione architettonica all’Università Kore di Enna, sulla storia dell’Architettura mentre nel corso della seconda sessione si è svolta la tavola rotonda, coordinata da Alfonso Cimino, vicepresidente dell’Ordine degli architetti, e presenziata, oltre che da Prestinenza Puglisi e da Maurizio Oddo, da Renata Prescia, coordinatrice del Cdlm in Architettura; Antonino Margagliotta, professore di Progettazione architettonica all’Università degli Studi di Palermo; dall’architetto Lillo Giglia e da Gregorio Indelicato, di Gottone+Indelicato Architetti.

Un evento che Pietro Fiaccabrino, presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, ha definito “di primaria importanza dal punto di vista culturale anche perché ci offre la possibilità di seguire un processo progettuale che avvicina molti di noi a una produzione architettonica che dal 2000 giunge fino ai nostri giorni”. A sottolineare l’importanza dell’Architettura è il sindaco Miccichè: “L’Architettura è intesa non soltanto come l’aspetto esteriore di una città, di un capoluogo, di un villaggio ma anche come un processo che apporta sviluppo, non solo architettonico ma a 360 gradi, dell’intero del territorio”.

