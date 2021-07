Trovato in possesso di crack e cocaina: commerciante nei guai

Fermato in auto, è stato trovato in possesso di una dose di crack, e di un coltello a serramanico, con lama di circa 15 centimetri. I carabinieri hanno esteso la perquisizione domiciliare in casa dell’uomo, e hanno rinvenuto, e sequestrato, cocaina, erba, della sostanza per il taglio della droga, e strumenti per pesare e confezionare gli stupefacenti. Un commerciante cinquantenne di Aragona è stato denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Il controllo dei carabinieri della Stazione di Aragona è scattato nella mattinata di sabato.

In centro storico, il commerciante, durante una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una dose di crack e del coltello. La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di trovare due grammi di cocaina suddivisa in due dosi, sostanza da taglio, verosimilmente mannite, per circa 2 grammi, 25 grammi di marijuana, circa 1 grammo di eroina, un ulteriore grammo di crack e ben quattro bilancini elettronici di precisione. L’uomo è stato denunciato alla Procura. Tutto quanto è stato trovato dai militari dell’Arma è stato inviato in laboratorio.