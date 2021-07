“Libri in Cortile”, una rassegna nei vicoli del centro storico di Agrigento

Da una collaborazione tra l’Associazione Immagina e il Comune di Agrigento nasce “Libri in Cortile”, una rassegna aperta a tutti gli amanti della letteratura e della nostra città: quattro presentazioni di libri con gli autori dal 15 luglio al 26 agosto, ogni due giovedì. Per la prima volta gli eventi si terranno nei cortili e nei vicoli del centro storico della città vecchia. Avremo la possibilità, da un lato di conoscere il talento di nuovi e giovani autori, pubblicati dalle più autorevoli case editrici indipendenti, dall’altro di vivere la città antica,

per riscoprire quelle uniche ambientazioni suggestive nelle notti d’estate agrigentine.

Abbiamo intervistato Roberto Bruccoleri, Vice Presidente di Immagina, per saperne di più.

Come nasce l’idea della rassegna Libri in cortile?

Con l’Assessore al Turismo Francesco Picarella siamo sempre in contatto per progetti in comune che possano ridare nuova linfa al nostro meraviglioso centro storico. L’idea nasce da una chiacchiera amichevole, lui ci chiede di fare qualche evento di concerto nei cortili, utilizzando gli spazi della città vecchia come una sorta di teatro naturale, noi proponiamo di portare quattro autori e fare delle presentazioni delle loro opere ognuna in cortile diverso, da lì a breve partono i sopralluoghi e l’idea diventa pratica nel giro di pochi giorni. Iniziamo il 15 luglio.

Chi sono gli autori della rassegna?

Sono tutti scrittori siciliani pubblicati da case editrici indipendenti: iniziamo con Mario Filloley nel cortile di Santa Sofia, sito giusto dietro il Comune della città. Proseguiamo con il giornalista Baldo Carollo il 29 luglio e il suo libro-intervista al grande Ludovico Corrao, pubblicato l’anno prima della morte, avvenuta nel 2011, del visionario politico del Belice che ha portato Gibellina a essere epicentro dell’utopia architettonica nel mondo, presentazione che avverrà nel Cortile Argento all’inizio di Via Atenea. Poi ad agosto avremo: il 12 la scrittrice georgiana Ruska Jorjoliani, che vive in Sicilia da molto tempo, e il suo ultimo romanzo Tre vivi, tre morti che ha avuto un grande successo nell’ultimo anno e lo presenteremo nello splendido Cortile Sanzo nei pressi di Via Neve, e chiuderemo con lo scrittore di Butera Orazio Labbate e il suo ultimo libro, di narrativa topografica, sui luoghi americani di Stephen King, nel cortile Zuppardo nel cuore del Rabato.

Qual è l’obiettivo di una rassegna di libri nei cortili della città vecchia?

Vogliamo far rivivere le atmosfere magiche del centro storico della nostra città. Noi come Associazione di promozione sociale abbiamo portato per tutto l’inverno i nostri associati alla riscoperta spirituale del nostro centro storico con le Passeggiate di Immagina, un’iniziativa che ha riscosso un grandissimo successo, nonostante la difficoltà del periodo storico, e ha coinvolto centinaia di persone che hanno aderito tra dicembre e giugno. Il Comune, tramite l’Assessore Picarella, si è mosso nella stessa direzione con diverse

iniziative tra cui quella Cortili Arte e Gusto. Da qui la collaborazione è stata un passo naturale. Far conoscere il cuore e la storia della nostra città con iniziative culturali e ospiti d’eccezione.

La ripeterete in futuro?

Per il momento ci concentriamo a fare andare questi primi quattro eventi per l’estate che stiamo vivendo. Ovviamente se l’esperimento riuscirà lo riproporremo nell’estate ’22, magari organizzando un vero e proprio Festival itinerante di Letteratura che possa portare gente da tutta Italia a conoscere la magia dei nostri vicoli e la solennità del nostro centro storico che riteniamo tra i più belli del Mediterraneo ma che ancora non è sponsorizzato, a livello turistico, come dovrebbe.