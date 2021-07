Serate al Museo Griffo: tutto pronto per “Cinema e stelle”

Da giovedì 8 luglio nel chiostro del museo archeologico di Agrigento prenderà il via una rassegna cinematografica sotto le stelle. Il direttore dell’ente parco, Roberto Sciarratta, ha affidato la direzione artistica a Beniamino Biondi, che introdurrà ogni proiezione, alternerà film e presentazioni di libri, tutti ad ingresso libero. Previsto un omaggio a Leonardo Sciascia, nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita e una piccola rassegna su Pietro Germi; una serata sarà dedicata ad uno dei documentari di Vittorio De Seta, che in alcuni passaggi fa riferimento alla storia di Agrigento, alla frana del 1966, al contributo “La forma della città” di Pier Paolo Pasolini. Quattro sono invece le presentazioni di libri, seguendo un percorso di altissima qualità tra archeologia e storia, con una riflessione analitica sui temi del contemporaneo. Dieci appuntamenti in tutto: la rassegna si apre giovedì 8 luglio con “Il giorno della civetta” di Damiano Damiani, e si chiude il 9 settembre con “A ciascuno il suo” di Elio Petri. Per il ciclo “La Sicilia agra. Omaggio a Pietro Germi” mercoledì 28 luglio, “Il cammino della speranza”, sabato 4 agosto “Sedotta e abbandonata”, domenica 12 agosto “Gelosia”. Giovedì 26 agosto, “Il documentario in Sicilia (e dintorni)”. Narrativa e arte: martedì 13 luglio si presenta “Paesaggio, arte e natura nella Valle dei Templi di Agrigento” di Eduardo Cicala e Maria Ala; giovedì 22 luglio si parlerà del catalogo della mostra “I colori di Agrigentum”; il 18 agosto tocca al volume “Digital storytelling nel marketing culturale e turistico” di Elisa Bonacini e il 2 settembre a “Le persone e le cose” di Aldo Accardi.

Ingresso libero.

Il museo Griffo, dal 1 luglio, è aperto dalle 9 alle 19,30 (ultimo ingresso alle 19) e la visita fa parte del circuito della Valle Card, che permette di scoprire la Valle dei Templi e il Museo con accesso illimitato per 365 giorni l’anno.