Trovato in possesso di una dose di crack del peso di un grammo. Si tratta di un quarantaduenne agrigentino fermato per un controllo dai poliziotti del Commissariato di Canicattì. Gli agenti lo hanno segnalato alla Prefettura di Agrigento quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Il crack ha invaso le strade dell’Agrigentino. L’aumento del consumo di questo stupefacente, è iniziato in concomitanza con la pandemia, e adesso ha preso il sopravvento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp