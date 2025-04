Ha creato il caos sul lungomare Falcone-Borsellino a San Leone. Una senza fissa dimora quarantottenne, di Caltanissetta, presenza fissa del rione balneare di Agrigento è stato fermato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Da un controllo l’uomo è risultato destinatario di un ordine di rintraccio.

Il quarantottenne deve scontare sette mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per questo motivo è stato arrestato, in esecuzione dell’ordine di carcerazione, e portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

Tutto quanto sabato sera. Il nisseno avrebbe infastidito e molestato i passanti, verosimilmente, dopo avere abusato di alcolici. Qualcuno temendo il peggio ha chiamato il 112. Sul posto sono accorsi i poliziotti che hanno subito rintracciato e bloccato l’esagitato.

